Las mejores twitpcis de la semana

Así como el que no quiere la cosa ya nos hemos plantado en la mitad del verano y aunque, la mayoría de los mortales no han podido todavía coger unos días de descanso, los famosos no se han quitado el traje de baño. Berta Vázquez sigue con sus eternas vacaciones, Blanca Suárez ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Filipinas o David Bisbal que no duda presumir de su tierra natal, Almería. Desde Celebrities.es hacemos un repaso por el largo verano de los famosos.