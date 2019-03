Las cinco veces en las que Paula Echevarría negó que hubiera una crisis en su matrimonio con David Bustamante

Paula Echevarría y David Bustamante han tenido sus diferencias a lo largo de sus más de diez años de matrimonio, como cualquier otra pareja. Pero parece que en esta ocasión esas diferencias han marcado un gran distanciamiento en la pareja hasta tal punto de que la actriz habría dado un ultimátum a su marido si quería que las cosas siguieran como hasta ahora.

Aunque de sus crisis de pareja esta ha sido la más grave y sonada, no es la primera vez que hemos visto que las cosas entre ellos no iban bien. Es cierto que de cara al público siempre se han mostrado como un matrimonio feliz cuya única diferencia parecía ser que David quería tener más hijos aparte de Daniella, y Paula no.

Pero en todo este tiempo ha habido varias ocasiones en los que los rumores de crisis han planeado sobre ellos, rumores que hasta en cinco veces ha desmentido Paula calificando siempre de invenciones las noticias que salían a la luz sobre sus diferencias con Bustamante.