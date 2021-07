Lara Dibildos habla sobre la relación de su ex Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez: ''Me da mucha envidia''

Hace unas pocas semanas salía a la luz la relación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, tal y como confirmaba una revista de tirada nacional. Una noticia que aseguraba que ambos se estaban viendo clandestinamente en un hotel de Madrid y la cual no dejaba indiferente a nadie.

Recientemente salían a la luz las primeras imágenes juntos de estos dos rostros conocidos que confirmaban su relación. Y es que, ambos llegaron juntos a la capital y, pese a que trataron de actuar con la máxima discreción posible, fueron pillados por las cámaras. Un vídeo que de alguna manera dejaba constancia de la relación que existe entre ellos.

Ahora, días después de este suceso, Lara Dibildos, ex del jinete, ha concedido unas declaraciones en las que deja claro cuál es su opinión acerca de este romance. La actriz y Escassi llevan trece años separados y, pese a que tuvieron muchos problemas como pareja, actualmente guardan una bonita relación por el hijo que ambos tienen en común.

Por ello, a punto de estrenar su nueva obra teatral, la actriz ha querido pronunciarse sobre la noticia que confirmaba todas las suposiciones: ''Pues me da mucha envidia porque a mí nunca me sale con nadie, solo le salen a él las novias'', confesaba con sentido del humor.

Respecto a cómo les veía ella o si consideraba que la modelo era una buena mujer: ''Mira yo no sé si están juntos o no, qué tienen o qué no tienen, pero lo que sí puedo decir es que conozco a María José y es una tía estupenda. Pero bueno, lo que tengan entre ellos lo dirán ellos'', afirmaba Dibildos. Asimismo, también manifestaba que: ''A quién no le gustaría ella. Es una tía espectacular, encima divertida y encantadora''.

En cuanto a si es posible o no que la presentadora ya conozca al hijo que ambos tienen juntos, la intérprete asegura que no le ha preguntado, así como tampoco su ex le ha hablado sobre su nuevo noviazgo: ''Hablamos de todo, pero es que yo no soy quién para hablar de su vida, perdonadme'', revelaba.

Pese a todo, Lara se muestra feliz de que Álvaro esté viviendo esta bonita historia de amor: ''Yo me alegro de todo lo que le pase. Así que, si está feliz mucho mejor'', señalaba.

Seguro que te interesa...

La reacción de María José Suárez cuando le preguntan por la fama de conquistador de Ávaro Muñoz Escassi