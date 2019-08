Lara Álvarez se ha convertido en toda una viajera intrépida, y es que parece que la joven presentadora le ha cogido el gustillo a eso de viajar de un lado para otro. Queda claro que no hay nada que a Lara le guste más que conocer nuevas culturas y sumergirse por completo en el estilo de vida de los lugares que visita, tal y como está demostrando en Vietnam. Desde allí, nos va mostrado cada uno de los maravillosos rincones del país mientras ella misma se asombra de su belleza.

Aunque, sobre todo, se siente agradecida por la gente tan increíble que está conociendo, entre los que sin duda se encuentra Bell, una mujer vietnamita que le ha hecho de guía y la ha introducido a la cultura y a la vida del lugar. Y es que según la propia Lara ha indicado, han sido horas y horas las que han pasado juntas, con lo que han forjado una estrecha relación, e incluso la ha apodado con el tierno mote de 'pequeña campana'.

"Bell y yo llevamos horas hablando sobre infinitos temas. Me cuenta historias tremendas sobre cómo el pueblo vietnamita (inclusive su familia) sufrió verdaderas calamidades hace años. Y a pesar de que las cosas han cambiado a mejor - “aún queda mucha evolución por delante” me asegura. Le pido a la “pequeña campana” que me enseñe su Hanoi, ese Hanoi del que cuando habla, te contagia su pasión", ha narrado la presentadora en una de sus publicaciones.

Sin duda, Lara está en una gran etapa personal, ya que está disfrutando de su soltería y de estos viajes que la ayudan encontrarse a sí misma. Recordemos a principios de junio rompía con su novio, el bailarín Daniel Miralles, antes de partir hacía tierras hondureñas a trabajar.

