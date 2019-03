Lara Álvarez revoluciona Instagram cantando 'Despacito' junto a Luis Fonsi

PARA CELEBRAR LOS 500.000 SEGUIDORES EN INSTAGRAM

Lara Álvarez le ha cogido el gustillo a eso de protagonizar duetos con famosos cantantes a través de la aplicación Smule. Después de cantar 'Want to Want me' junto Jason Derulo, la presentadora ha querido celebrar sus 500 mil seguidores en Instagram cantando el éxito del momento junto a Luis Fonsi, 'Despacito'.