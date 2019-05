La contundente respuesta de Lara Álvarez a las críticas por esta foto

Lara Álvarez publicaba hace unos días una foto en la que aparecía cogiendo en brazo a un bebé y rodeada por niños hondureños. Junto a la imagen podíamos leer: “Pequeñas GRANDES cosas”.

Rápidamente sus haters se le echaron encima y no dudaron en criticar la instantánea diciendo: "Parece que solo se echan fotos con niños de países con grandes problemas de desarrollo y falta de recursos, y si el niño/a es negrito mejor... Porque no veo a nadie yendo a París, Italia, o a cualquier otro país desarrollado y cogiendo al hijo/a de alguien para subirlo a la redes sociales", comentaban algunos usuarios.

A ese tipo de comentarios, Lara ha querido dar una contundente respuesta diciendo: "Madre mía lo que hay leer... Espero de corazón que todos aquellos de mente retorcida que critican y pierden el tiempo en ello, lo estén compensando por otro lado en ayudar. ¿Que quite la foto? La voy a enmarcar! Llevo 5 años aquí, hablo de mi FAMILIA HONDUREÑA. Y me saco y pongo fotos con quien a mí me apetezca y esa persona quiera".

Y seguía escribiendo: “Estabas, tú que críticas, ayer compartiendo el día conmigo? Qué lástima la falsa dignidad y respeto desde el desconocimiento. Qué pena el prejuicio y la crítica vacía. Que pérdida de tiempo también este mensaje, ni si quiera después de leerlo entenderás nada... ¿Y sabes a quién haces mal? A ti mismo, por vivir señalando en vez de mirarte un poquito. No hay mejor juicio que la propia conciencia. La mía vive en PAZ”.

Sin duda alguna sus fieles seguidores han aplaudido sus palabras, y es que Lara no suele callarse o dejar pasar este tipo de situaciones ya que cuando no está de acuerdo con algo que se dice sobre ella, responde sin problema a través de sus rede sociales.