Lara Álvarez: "Más que un príncipe azul busco un compañero de viaje"

Lara Álvarez está imparable. La presentadora está a punto de viajar a Honduras para estar al frente un año más del programa televisivo que tantos éxitos le ha dado.

La guapa asturiana está viviendo un momento profesional inmejorable y en el plano personal también está encantada, ya que se siente muy querida por los suyos. Además, está abierta al amor, ya que sabe que existe: “Lo tengo en mi casa con mis padres que llevan treinta y pico años casados y siguen locamente enamorados”.

Para Lara el amor es cosa de ir probando “y si no funciona hay que seguir buscando lo que quieras en la vida, no es ningún problema ni ningún drama para mí. He dado con gente maravillosa, todos han aportado cosas”. Lo que tiene claro es que: “Más que buscar a un príncipe azul busco a un compañero de viaje que venga a sumar, porque mi vida sola es muy completa y he conseguido llegar a un punto que de manera independiente mi vida es muy rica en todo”.