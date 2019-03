Lara Álvarez y Fernando Alonso vuelven a tener algo en común

Fernando Alonso y Lara Álvarez se han puesto de acuerdo para sacar su lado emprendedor y lanzar su propia marca de ropa. Aunque cada uno por su lado, la presentadora y el piloto de 'Fórmula 1' están trabajando muy duro para que estos dos proyectos sean todo un éxito.

Este martes el piloto fue a visitar 'El Hormiguero' donde apareció con una de sus camisetas con el logo de su firma impreso. El asturiano junto a sus amigos han creado la firma 'Kimoa', una idea que se les ocurrió a todos poniendo a Alonso como imagen de la misma: "Hace tiempo vengo hablando junto a algunos amigos y otros inversores de hacer algo juntos. Estuvimos pensando en un restaurante, un chiringuito en Barcelona o algo cerca de alguna playa, pero cuando pensamos en algo más grande, dijimos que una marca de ropa igual pegaba más con nuestro estilo de vida", dice el deportista.

Aunque la marca nació hace ya algunos años, no ha sido hasta este cuando se ha podido encontrar online. Una ropa accesible tanto para hombres como para mujeres que rondan los 20 y los 80 euros. No es la primera vez que el piloto promociona su marca, ya lo hemos visto en varias ocasiones luciendo una de las camisetas, como por ejemplo en Nueva York cuando paseaba junto a su pareja Lina Morselli.

Por su parte, Lara Álvarez también está muy contenta e ilusionada con 'Blue Palm', su propia marca de ropa que ha supuesto su debut como diseñadora el mundo de la moda. Al igual que su ex, la asturiana aprovecha su fama para promocionar sus prendas, es por ello que también la hemos visto llevándolas puestas. En la web de la firma de la presentadora se pueden encontrar camisetas, vestidos o jerseys que cuestan entre 20 y 50 euros.

Antes de que salieran a la luz sus diseños, la ex del piloto habló muy ilusionada sobre este nuevo proyecto: "Estoy muy ilusionada y muy contenta. Os voy a pedir que estéis muy pendientes en las redes sociales, porque lanzo una nueva marca, que se llama 'Blue Palm' que es mía, de hecho este jersey es mío. Es un proyecto que puede funcionar, está hecho con el corazón y llevo muchísimo tiempo preparándolo y ahora me he atrevido a lanzarlo".

Lara Álvarez y Fernando Alonso | Gtres