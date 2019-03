Lara Álvarez desmiente en Instagram las últimas informaciones lanzadas sobre ella

A Lara Álvarez no le han sentado nada bien las últimas informaciones que se han vertido sobre ella. Y es que según las noticias que vieron la luz ayer, el que podría ser su nueva pareja, Román Mosteiro, habría rechazado la posibilidad de ir a Honduras por su cumpleaños, el próximo 29 de mayo.

En tono serio, Lara ha publicado en Instagram un comunicado con el que ha querido dejar bien clara sus postura al respecto, sobre todo después de leer que al joven le pagaría el viaje la empresa para la que ella trabaja.

“Siempre he tenido el máximo respeto por el trabajo de mis compañeros periodistas y he sentido lo mismo hacia mi. Nunca me he parado a desmentir o confirmar informaciones sobre mi vida personal. Pero, por favor, no especulemos con temas tan serios como el trabajo. Ninguna de las informaciones que se están publicando hoy son correctas. No me importa si se malinterpretan mis palabras o se especula sobre relaciones que nunca han sido confirmadas... Pero el trabajo es sagrado”, ha escrito.

Actualmente, la guapa morena está inmersa de lleno en su último trabajo en televisión y, como dejó bien claro hace unos días a través de una publicación en su perfil, echa mucho de menos a sus seres queridos: “AMOR por mi familia, mi perro y mis amigos. Incondicional y eterno…”.