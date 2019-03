Lara Álvarez canta a dúo con Jason Derulo 'Want to Want me'

Parece que Lara Álvarez le está cogiendo el gustillo a eso de cantar en las redes sociales. Y es que esta no es la primera vez que la presentadora presume de gorgoritos en las rede sociales, lo sorprendente es que esta vez protagoniza un divertido dúo con el mismísimo Jason Derulo.

Gracias a la aplicación Smule, una app que permite a los cantantes cantar a dúo con sus fans a través de vídeo-conexión, la actriz ha compartido un vídeo muy viral en el que interpreta el conocido tema de Derulo 'Want to Want me' junto al cantante.

"Gracias por este rato de risas @jasonderulo ¡cuando quieras repetimos! #queMeGustanEstasCosas #wantToWantMe #JasonDerulo #aplicacionesMolonas #risas", comentaba Lara en Instagram junto a la publicación del vídeo. ¡Menuda sorpresa!