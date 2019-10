Inés Sainz, la que fuera Miss España 1997, ha vivido unos meses angustiantes después de ser diagnosticada con un cáncer de mamá del que fue intervenida a principios de mes. Así, después de la operación, la propia modelo dejaba constancia de que todo había salido bien, y que 'Agustín', el nombre con el que apodaba a su tumor, ya había desaparecido.

Y ahora, ha compartido emocionada con sus seguidores que no va a necesitar recibir quimioterapia. "NO HAY QUIMIO!!!!! Creo que es el segundo día más feliz de mi vida. El primero cuando nació mi hijo y el segundo, hoy cuando me ha llamado mi adorada oncóloga @anamarialuna1 me ha dado la mejor noticia que podía esperar! Me he puesto a saltar y gritar en la calle, que todos me miraban como si estuviera loca. POR FAVOR, TENÉIS QUE IR A GINE!!!!! Por las que no están, por las que llevan años luchando y por mí, que he tenido la grandísima suerte de librarme de casi todo! VAMOOOOOOOOS!!!", ha escrito junto a un vídeo en el que informa de la feliz noticia sin poder contener las lágrimas.

Además, ha insistido en la importancia de las revisiones y la necesidad de acudir al ginecólogo para poder pillar a tiempo este tipo de cáncer. Sin duda, un claro ejemplo de lucha y superación.