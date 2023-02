Alfred y Amaia han roto y, si todavía teníamos alguna duda, la revista Lecturas nos trae en exclusiva las imágenes que confirman que su historia de amor ha llegado a su fin.

Sucedió tras la gala ‘People in Red’ que se celebró en Barcelona. Ya en la calle la ahora expareja protagonizó una dramática escena, como demuestran las imágenes en exclusiva que ha sacado a la luz la revista Lecturas.

Alfred lloraba desconsoladamente mientras que Amaia trataba de calmarlo. Según informa la publicación, el catalán decía a su ya exnovia: “Es que me dejas así tirado”, mientras que ella le contestaba: “Alfred, que no, que no… No voy a dejar de quererte nunca”.

El extriunfito cogió la cara de la de Pamplona para darle un beso, pero esta le rechazó, tal y como podemos observar en las imágenes, por lo que el llanto de Alfred se hizo aún más fuerte: “Alfred, por favor, tranquilo, de verdad, ya está”, le decía ella para intentar apaciguarlo, según Lecturas.

Ante la insistencia de él, Amaia le dijo: “No me lo estás poniendo nada fácil. No puedo más. Yo sé muy bien lo que hago”, apuntaba ella como si no fuera la primera vez que hablaban del tema.

Finalmente la ganadora de OT 2017 cogió un taxi devolviéndole la chaqueta a Alfred que hasta ese momento ella había llevado puesta. Él se quedó mirando el coche hasta que desapareció de su vista. Después tuvo que ser consolado por Dulceida, que intentaba animarle mientras Alfred continuaba llorando.

