Durante esta cuarentena que estamos viviendo por el COVID-19, son muchos los famosos que están interviniendo en diferentes programas haciendo conexiones a través de videollamadas, ¡como ha hecho Lady Gaga en el programa de Jimmy Fallon!

La cantante intervenía para anunciar que participará en el 'One World: Together At Home', un especial que se emitirá por televisión para recaudar fondos contra el coronavirus.

Una participación que hizo especialmente ilusión a sus fans, pero hubo muchos telespectadores del programa que se quedaron completamente alucinados por lo cambiada que estaba la cantante.

Ya no solo por el estilismo que escogió, muy poco Lady Gaga; sino que fueron muchos los que se sorprendieron porque su cara estaba diferente… A ti, ¿qué te parece?