Cristina Pedroche se queda sin palabras al ver el asombroso tatuaje que un fan se ha hecho de ella: "No sé ni qué decir"

Cristina Pedroche acaba de recibir, probablemente, una de las sorpresas más inesperadas de su vida. Si bien suele ser ella quien deja atónitos a sus seguidores con sus imposibles posturas de yoga, con su increíble elasticidad o con sus sutiles desnudos integrales, ha sido la presentadora, esta vez, quien, tal y como ella misma ha asegurado, se ha quedado ''sin palabras''.

Su asombro ha venido acompañado de la mano de un fan que ha hecho una increíble locura por la madrileña para demostrar la gran admiración que siente por ella. ''Sin palabras. Flipando, muy fuerte, es que no sé ni qué decir...'', ha escrito sin poder dar crédito junto al impactante post. En él, puede verse el espectacular e inmenso tatuaje que se ha hecho uno de sus fans en su antebrazo donde ostenta a la perfección el rostro de la joven y donde, además, se aprecia lo logrado que está al poderse vislumbrar de fondo una imagen original de la colaboradora de 'Zapeando'. ¡Dale al play y alucina!

Un impresionante y especial gesto que ha dejado a Pedroche sin aliento, pero por el que desafortunadamente no ha podido agradecerle a la persona en cuestión su gran hazaña: ''No conozco a la persona que se lo ha hecho. Me llegó a través del tatuador que me etiquetó aquí y flipé bastante. Menudo trabajazo'', ha comentado enormemente halagada junto al post.

