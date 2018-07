La boda, con inesperadas sorpresas, de Diego Matamoros y Estela Grande

Si había una incógnita que rodeaba la boda de Diego Matamoros y su novia Estela Grande era la presencia de Kiko Matamoros. En el último momento el padre del novio decidió acudir al enlace, pero las sorpresas solo acababan de empezar.

Diego Matamoros llegando a su boda con Estela Grande | Gtres

Antes de que diera comienzo la esperada ceremonia, Kiko quiso hablar con la prensa para dar explicaciones sobre su aparición: "Me ha costado mucho tomar la decisión de venir porque he pensado que podía molestar a terceros y además la actitud de Diego no ha sido la mejor. Al final ha pesado los daños que podía hacerme a mí mismo y el hecho de que pudiera arrepentirme toda la vida de esta decisión".

Kiko Matamoros en la boda de su hijo Diego Matamoros | Gtres

Al parecer, Mar Flores se decantó por quedarse en Ibiza y seguir con sus vacaciones en lugar de acudir a la boda de su sobrino Diego. Un hecho que ha facilitado la visita de Kiko Matamoros, su excuñado, al enlace ya que la enemistad familiar que comparten es evidente. Además, el padre del novio ha hablado sin ningun tapujo sobre la modelo y su ausencia en la ceremonia: "No ha venido no por mí, sino porque no hay ningún millonario invitado a la boda".

Pese a todas las polémicas familiares, Diego Matamoros y Estela Grande disfrutaron del día más felices de sus vidas y así lo ha compartido el novio en su cuenta de Instagram: "Hoy empezamos otro trozo más de nuestra historia, una historia que se ha hecho cada vez más grande, más mágica y con mucho más amor. Hoy ha ganado el amor y nosotros. Te quiero".

Por el momento tendremos que esperar para ver las fotos de los novios convertidos en marido y mujer. Además, de las imágenes de Laura Matamoros quien ha sido elegida por Diego para que sea su madrina en este día tan señalado.