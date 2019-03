Kristen Stewart se rapa la cabeza y habla del infierno que vivió junto a Robert Pattinson

Desde hace meses la actitud arisca de Kristen Stewart con la prensa ha cambiado, ahora la famosa actriz de 'Crepúsculo' se muestra más cercana y sincera que nunca.

Este pasado martes, Kristen acaparaba todos los focos durante la premiere de su última película 'Personal Shopper' en Los Ángeles. Y es que este no ha sido un estreno cualquiera, la intérprete dejaba anonadados a los asistentes con un nuevo y sorprendente look: con la cabeza rapada y teñida de platino. ¿Qué te parece?

Pero aunque ahora Kristen se muerte abierta a las preguntas de los periodistas, no siempre ha sido así, pero parece que por fin hemos entendido la razón que le hacía mostrarse antes siempre enfadada con los fotógrafos. Y es que, según ha revelado en una entrevista concedida The London Sunday Times, durante la época que salía con Robert Pattinson vivió un auténtico infierno.

"Nunca hablé de mis primeras relaciones amorosas porque quería que fuera solo algo mío. Odiaba que los detalles de mi vida estuvieran siendo convertidos en una mercancía y fueran comercializados por todo el mundo, pero teniendo en cuenta que tenía muchos ojos posados en mí, de repente me di cuenta de que mi vida privada afecta a un mayor número de personas, no solo a mí. Fue una oportunidad para entregar un poco de lo que era mío, hacer que incluso una persona se sienta bien consigo misma", explica Kristen. Además añade: "Me seguían a todos los lados... Cuando salía con Rob lo público era el enemigo, y esa no era manera de vivir, estaba tan confundida. ¡Ahora me he dado cuenta de quién soy! No tengo que seguir luchando".