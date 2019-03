Kira Miró revela su experiencia más traumática a bordo de un avión

Muchas son las historias traumáticas de personas a bordo de un avión, y es que a pesar de ser uno de los transportes más seguros el miedo a veces va implícito en el mero hecho de volar. La actriz Kira Miró ha querido compartir una de sus peores vivencias a bordo de un avión, vivida hace unos días cuando volvía de visitar a su familia en las Islas Canarias, de la que llegó a pensar que no salía con vida.

Así, Kira ha comentado la angustia que se vive en esos momentos en los que notas que algo va mal en el vuelo: "Los pasajeros enmudecían pálidos. Algunos no podían remediar derramar lágrimas. Yo intentaba respirar para no marearme demasiado", comenta. Además, añade que en esos momento se consolaba pensando en los buenos momentos que acababa de vivir junto a su familia en Canarias: "Mi consuelo era que por lo menos los últimos días de mi vida habían estado impregnados de risas, bailes y cariño. Me sentía realizada".

Miró intento contenerse y racionalizar la situación aunque declara que cuando te relajas solo tienes ganas de llorar: "Te mantienes alerta, pero en cuanto te relajas, brotan todas las emociones. Me subió un cosquilleo por todo el cuerpo y ganas de llorar".

Al final todo acabó bien y el avión pudo aterrizar con éxito: "Todos nos mirábamos con cara de alivio. No era nuestro momento y alguien nos había dado otra oportunidad", se consolaba la actriz.

Tras vivir esta experiencia Kira Miró se dio cuenta que lo importante era "disfrutar la VIDA" porque tal y como ella dice: "Nunca se sabe cuándo ni cómo se truncarán tus días…". La actriz concluye con el mejor de los mensajes: "Ríete mucho… a mí es lo que me limpia el alma!!!".