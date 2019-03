Kira Miró desmiente los rumores de una ruptura con su chico, Macaco

En las últimas semanas se había escuchado algún que otro rumor sobre una posible ruptura entre Kira Miró y Macaco, pero la actriz se ha encargado de desmentirlo.

Kira acudía a la premiere de ‘Truman’ y, cuando los periodistas le preguntaron por su separación del que ha sido su chico durante nueve años, se mostró totalmente sorprendida.

“¿Se ha dicho eso? ¿Ah si? Pues me acabo de enterar… En principio que yo sepa sigo con él, ¡qué fuerte!”. Todavía atónita aseguraba: “Estoy flipada, es que nadie de mi entorno me ha dicho nada de esto. Ya veo que nadie de mi familia lee la prensa rosa”.

Visto lo visto, la intérprete no pudo evitar manifestarse sobre el tema: “Estos rumores a veces duelen, pero bueno, es que a mí me pilla de sorpresa. Intentaremos pasar de ellos, hay cosas más importantes”, sentenció.

Es más, Kira se animó hasta a hablar de boda: “Nunca se sabe si nos casaremos o no. Yo lo he imaginado desde pequeña vestida de princesa. Es una cosa que nos apetece, pero no a corto plazo”.