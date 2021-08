Kiko Rivera revela el verdadero motivo por el que ha tenido que pasar por quirófano

Kiko Rivera ha tenido que someterse a una nueva operación de la que prácticamente nadie sabía nada, ni si quiera su familia. El cantante publicó a través de sus redes sociales que se encontraba en el hospital a punto de operarse. Sus fans quedaron alarmados con las fotos de sus historias de Instagram. Tras la intervención, Kiko aclaró que se encontraba bien y desveló los motivos por los que había ingresado en el hospital, relacionados con la banda gástrica que le colocaron en el año 2018 para reducir su peso.

El hijo de Isabel Pantoja publicó una foto en la que se aprecia su banda gástrica, acompañada de unas palabras en la que escribía "gracias por el trato, en esta migración de banda gástrica. Por problemas de salud hemos tenido que sacarla. Ya os contaré más adelante, pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago". Para recuperarse el Dj asegura que tiene que cambiar sus hábitos: "Comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100%". Kiko agradeció el trato recibido por parte de los médicos, y tampoco se olvidó de mencionar a dos de las personas más importantes para él: "No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer Irene y mi compadre Fran". Irene Rosales comentó un entrañable "siempre contigo". Por el momento parece que todo ha salido bien y ya ha recibido el alta médica.

El artista vive una época complicada debido a la mala relación con su familia. Ni su prima Anabel Pantoja, con la que mantiene una situación difícil situación, ni su hermana Chabelita, estaban enteradas de la intervención quirúrgica del cantante. Anabel aseguró que no sabía nada sobre la operación de su primo. Por otro lado, Chabelita, tampoco se ha pronunciado al respecto sobre la operación para retirar la banda gástrica de su hermano. Y si a ello se le suma que hace tan sólo unos días fue el cumpleaños de su madre, Isabel Pantoja, con al que no se habla desde hace meses, está claro que Kiko ahora vive alejado del clan Pantoja.

