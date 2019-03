Kiko Rivera revela qué es lo que piensa del apellido Pantoja

Kiko Rivera se encuentra en un momento muy bueno tanto personal como profesionalmente. El Dj acaba de convertirse en padre por tercera vez de su hija Carlota y, además, está muy volcado en sus nuevos proyectos musicales.

Sobre su carrera artística ha hablado en una entrevista para 'ABC' donde ha confesado que el apellido Pantoja le ha perjudicado en alguna ocasión: "En la vida todo son pros y contras. El apellido Pantoja, a mí musicalmente me fastidia. Porque tengo que demostrar más que otros. A veces me ha ayudado, pero generalmente me ha perjudicado".

Además, Kiko ha revelado que se está preparando a nivel vocal y qué mejor que su madre, Isabel Pantoja, para enseñarlo: "Trabajo mucho la voz en clases de canto, y mi madre me está ayudando muchísimo. Está viniendo a los ensayos, me dice por dónde tengo que ir, lo que tengo que cuidar. ¡Tener como madre a una cantante como Isabel Pantoja es algo que hay que aprovechar!".

Por último, Rivera ha explicado lo ilusionado que está con sus nuevos trabajos en los que está involucrado: "Me he sumergido en la aventura de dar conciertos con banda de directo, y el día 6 de abril hago la presentación en Sevilla... Estoy encantado, porque sientes la música de otra manera. Estoy alucinado, y muy cómodo y a gusto con ellos".