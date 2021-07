Kiko Rivera recibe una carta anónima llena de insultos y amenazas

Kiko Rivera sigue estando en el ojo del huracán tras la polémica con su madre, Isabel Pantoja. Y ahora, este mismo lunes, ha querido compartir con sus seguidores la carta que ha recibido, aunque confirma que no es la primera vez que le llegan este tipo de insultos, de los cuales ya está cansado.

"Sea verdad o mentira lo que se dice de tu madre… Has demostrado ser un ser despreciable, lo que has hecho con tu madre, la persona que más te ha querido, no tiene nombre. La has vendido por dinero porque eres incapaz de tener un trabajo digno", así comienza la carta llena de reproches que ha recibido el DJ.

Pero esto solo ha sido el comienzo, pues el hijo de la folclórica ha recibido un sinfín de descalificativos: "Vago, feo feísimo, repugnante, hortera, desequilibrado, impresentable, ordinario, mala malísima persona… No tienes perdón de Dios", así es como concluye el escrito que le ha llegado el artista.

Kiko se ha mostrado muy enfadado y no ha querido quedarse callado: "Sin remitente que yo sepa no se puede entregar una carta. Bien trabajado Correos… Madre mía. Y tú, puto cobarde, pon tu nombre y tu dirección", se ha quejado tras leer todo lo que había escrito en la carta.

Aunque él es un personaje público y entiende que no llueve a gusto de todos, está harto de recibir amenazas e insultos constantemente, y hay ciertas actitudes que ya no piensa permitir. Lo de la carta ha sido solo un ejemplo, pues Kiko recibe a diario cientos de malos comentarios en sus publicaciones de Instagram. Aunque la relación con la tonadillera se ha vuelto una montaña rusa, pues hace unos meses este denunciaba a su madre, además de hacerlo también públicamente y esto hace que los haters lo ataquen constantemente con el mismo tema.

