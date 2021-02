Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en un plató de televisión para continuar su guerra contra Isabel Pantoja y su lucha por recuperar el dinero que le dejó en herencia Paquirri y del que, como él mismo asegura, no ha visto nada. Además de anunciar que ha puesto a la venta su parte de Cantora, el DJ confesó que había iniciado medidas legales contra su madre mandándole un requerimiento notarial que la artista no ha recogido.

Sin embargo, apenas doce horas después de sus nuevas y comentadas declaraciones, el artista ha tomado una decisión radical y ha explicado los motivos. Destrozado, y a través de su cuenta de Instagram, el músico ha confesado que no volverá a hablar de su guerra familiar y no volverá a conceder ninguna entrevista.

Y es que, como el propio Kiko ha desvelado, "no puedo más''. "Por mi salud mental voy a dejar esto apartado y me voy a centrar en mi música", ha anunciado en Instagram.

Además, mucho más hundido de lo que le hemos visto en las últimas semanas, el hijo de Isabel Pantoja ha confesado que su guerra con la tonadillera "me está afectando en mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer y con mis amigos, hay días que no tiene ganas de nada y no puedo más".

Sin embargo, esta retirada mediática no significa una "tregua", ya que como Kiko ha asegurado, "esto no quiere decir que no vaya a luchar por lo mío, pero lo haré ya judicialmente".

"Tengo que mirar por mi salud. He engordado un montón, tengo una ansiedad que te cagas y esto hay que solucionarlo, y la solución la tengo yo y tengo que apartarlo. La solución es no volver a sentarme más", ha confesado un Kiko destrozado que, consciente de que "me va a costar".

Sin embargo, si algo tiene claro el sevillano es que "tengo que centrarme en mi salud mental y en mi cuerpo, que está volviendo a una forma de pera". "Voy a mirar por mí, por mi salud, por mi mujer, porque nos afecta mucho. Quiero estar bien con mi mujer, estar bien con mis hijos", ha concluido un Kiko hundido como hace tiempo que no le veíamos.

