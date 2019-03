Kiko Rivera propone matrimonio a Irene Rosales por sorpresa en el bautizo de su hija Ana

El pasado sábado fue un día muy especial para Kiko Rivera e Irene Rosales. La pareja por fin celebraba el bautizo de su hija Ana en el sevillano barrio de Triana, después de que durante las últimas semanas existiera alguna que otra polémica al respecto, como la no asistencia de sus hermanos Fran y Cayetano Rivera al evento.

Pero finalmente en este día Kiko e Irene estuvieron la mar de felices, rodeados de los suyos, un día muy importante al que no faltó Isabel Pantoja, que no asistió a la ceremonia para no restar protagonismo, además dicen de que para no aparecer en la exclusiva, pero sí a la celebración.

Y fue durante esta cuando se produjo otro de los momentos más emocionantes del día. Kiko lo tenía todo preparado para pedirle matrimonio a su novia ante sus seres más queridos y, después de proyectar unas imágenes que hicieron que a Irene se les saltase las lágrimas, el Dj hincó la rodilla en el suelo y le hizo la proposición con anillo en mano.