Kiko Rivera podría acabar en la cárcel tras ser fotografiado conduciendo sin carné y usando el móvil

EL DJ VUELVE A LIARLA

Kiko Rivera no pasa por su mejor momento. El hijo de Isabel Pantoja así lo hizo saber a través de su Instagram cuando dijo que estaba harto de vivir bajo la presión de los medios de comunicación. Pero lo cierto es que el DJ no para de cometer infracciones por sí mismo ya que no tiene carné de conducir tras quedarse sin puntos y sigue conduciendo, además de hacerlo normalmente con el móvil en la mano, algo que podría llevarle a la cárcel.