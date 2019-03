Kiko Rivera e Irene Rosales, así han pasado las últimas horas antes de su boda

Quedan solo unas horas para que Irene Rosales y Kiko Rivera se conviertan en marido y mujer. Así esta tarde la pareja se casa en Sevilla en una boda muy esperada pues será una de las primeras veces que Isabel Pantoja reaparezca tras su salida de la cárcel, y además vestida de madrina para acompañar a su hijo al altar.

Pero, antes los novios han querido celebrar sus últimas horas de solteros junto a sus amigos y familiares. Por su parte, Kiko salió a comer junto a unos amigos y su hermano Cayetano, tal y como hemos podido ver en una imagen que ha colgado a Instagram donde comenta: "Seguimos viviendo momentos @cayetanorivera me faltaba mi @f.r.paquirri pero lo tuvimos presente!!!! Que poquito me queda!!!! #elcronometro". Todo mientras ultimaba los últimos detalles de su boda como el chaqué que le han hecho a medida donde ha aclarado que no llevará chistera como hizo su hermano Fran: "Con chistera parezco un muñeco del Monopoly", decía al respecto.

Mientras Irene ha salido a cenar con sus amigos a una gastroteca en Sevilla, momento que quiso compartir en su Instagram donde se le veía feliz horas antes de dar el gran paso: "Última cena de despedida de soltera con mis niñas, javi e Iván".