Kiko Rivera habla sobre Isabel Pantoja: “Ella está siempre guapa y es un ser maravilloso”

Kiko Rivera ha protagonizado una entrevista para la revista ¡HOLA!, y en ella habla sobre la relación con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana Chabelita. El Dj acalla todos los rumores sobre una mala relación con su hermana.

"No hay ningún tipo de rencor, ni de odio ni de maldad hacia Isabel, sino todo lo contrario. Puedo asegurar, como hermano mayor, que todo el mundo en mi familia la quiere", afirma. "Isabel percibe y tiene en su pensamiento que no es querida por parte de esta familia debido a gente de su entorno que, bajo mi punto de vista, no es buena para ella". En cuanto a su madre Kiko declara que: "Ella está siempre guapa y es un ser maravilloso. Por mucho que vengan malos tiempos, siempre tendrá una sonrisa y una categoría para llevarlo todo como solo ella sabe hacerlo".

Además de hablar sobre su familia, el hijo de la cantante también da algún detalle sobre cómo se siente tras la pérdida de su hijo Francisquito, que se ha ido a Londres con Jessica Bueno. "Fue un mazazo, y no sé si recurriré el caso".