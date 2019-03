Kiko Rivera estalla contra Pep Guardiola en las redes sociales: "Un mojón pa ti"

Kiko Rivera vuelve a generar polémica en las redes sociales. En esta ocasión el hijo de Isabel Pantoja ha estallado contra Pep Guardiola y le ha recriminado por unas supuestas declaraciones suyas en las que hablaba de la independencia de Cataluña.

Kiko ha utilizado su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre el tema y mandarle un recadito al ahora entrenador del Bayern de Munich: “No me gusta meterme en estas cosas… pero esto me parece muy fuerte! Solo decir… que un mojon pa ti Guardiola!”. Y añadía: “Y a cagar al campo todo el que no esté de acuerdo! Viva España”.



Este curioso comentario ya está dando mucho que hablar en la red donde se especula sobre la procedencia de la polémica frase de Pep, "Cataluña es mi patria y Cataluña no es España", que no habría sido pronunciada por el técnico catalán sino que formaría parte de la promoción de la cadena alemana ZDF que está haciendo un reportaje sobre el entrenador y la política en España.