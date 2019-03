Kiko Rivera está de triple celebración: el cumple mes de Ana, el regreso de su hijo Francisco y su mejor momento musical

A pesar de que el 2015 no fue el mejor año para Kiko Rivera, el último mes hizo que terminara divinamente gracias al nacimiento de su hija Ana y a la concesión del tercer grado penitenciario para su madre, Isabel Pantoja. Y al parecer el 2016 ha comenzado igual de bien, pues el Dj ha tenido nada más y nada menos que una triple celebración.

El pasado 15 de enero la pequeña Ana cumplió un mes de vida y Kiko fue incapaz de contener su ilusión colgando una tierna imagen en la que aparece dándole un besito en la mejilla: "Feliz cumple mes princesa mía", escribió. La orgullosa mamá, Irene Rosales, tampoco quiso desaprovechar la oportunidad de dedicarle unas palabras a su niña: "Un mes de tu llegada princesa, un mes de dormir poco, mirarte cada segundo, comerte a besos... Gracias por hacerme la mama más feliz del mundo".

La segunda celebración del Dj viene de la mano de Jessica Bueno, literalmente. Y es que la ex de Kiko y su actual pareja, Jota Peleteiro, vuelven a España para que el futbolista se reincorpore a su equipo, el Eibar. Así, traerán con ellos a Francisco, el hijo de Rivera con Bueno, por lo que el niño podrá pasar algo de tiempo con su padre y su nueva hermanita.

La tercera y última buena noticia está relacionada con el mundo laboral, pues Kiko Rivera se encuentra en el punto álgido de su carrera como artista: "Es el mejor momento musical que estoy viviendo, porque desde ‘Así soy yo’ hasta ahora ha habido una evolución y vienen más cosas preparadas, una canción exclusiva para mi niña. Ya está hecha y dentro de poquito la escucharéis", dijo, y añadió: "Es necesario estar centrado en lo que quieres hacer. Estar dispuesto a todo y quizás me tenga que ir a México y a Estados Unidos, separarte de tus hijos, de tu familia... y hay que estar en el trabajo, eso es así, pero es con lo que me gusta y me siento feliz". ¡Nos alegramos!