Kiko Rivera entra en Cantora para despedirse de su abuela tras un año de conflicto con su madre

Kiko Rivera se enteró por la televisión de la triste noticia de la muerte de su abuela, Doña Ana. Se encontraba en esos momentos en la isla de La Graciosa, donde este viernes celebrará su boda su prima Anabel Pantoja con Omar Sánchez. Tanto ella como la hermana del Dj, Isa Pantoja, hicieron lo imposible por poder despedirse de su abuela.

Así tras un ferry, dos vuelos y cientos de kilómetros, los tres llegaban junto a Raquel Bollo, que también se encontraba en La Graciosa para el enlace y es muy amiga de la familia, a Cantora hacia la una y media de la madrugada en un coche conducido por Manuel Cortés, hijo de Raquel.

Anabel Pantoja e Isa Pantoja llegando a Cantora | Gtres

Kiko permaneció en el interior de la finca unas dos horas, y allí se reencontró con su madre y su tío Agustín, con el que mantiene un conflicto en los tribunales por estafa, apropiación indebida y alguna otra cosa más, tal y como reveló el propio artista a la revista Lecturas.

De esta forma, tanto Kiko como Anabel e Isa consiguieron despedirse de su abuela. Ya lo adelantaba Kiko a través de un audio en un programa de televisión: “A mí se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre, de la manera que sea, se le ha muerto su madre, así que voy a ir a Cantora evidentemente. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y me iré. Si no me dejan pasar, me iré igualmente”.

Un doloroso momento que llega ante el feliz acontecimiento de la boda de Anabel, que en un principio decidió cancelar tras recibir la noticia del fallecimiento de su abuela. Pero tras hablar con su tía, cambió de opinión y la boda se celebrará finalmente este viernes con gran expectación ante los sucesos ocurrido en estos últimos días.

