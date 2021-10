Kiko Rivera deja de seguir en redes sociales a Anabel Pantoja y esta es su respuesta

El pasado 1 de octubre se celebró la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, tan solo dos días después del fallecimiento de su abuela, doña Ana. Esta fue una de las razones principales de la ausencia de muchas personas, como fueron su primo Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales, y su tía Isabel Pantoja.

Indirectas en el discurso de boda

La boda fue uno de los momentos más felices de la vida de Anabel, a pesar del duelo por la muerte de su abuela. Sin embargo, eso no fue suficiente para dejar a un lado las rencillas familiares, y Anabel Pantoja soltó alguna que otra indirecta en su propio discurso de boda, que no sentó muy bien a todos, al igual que su prima Isa Pantoja.

Su primo le dejó de seguir

Ahora, unos días después de la celebración Kiko Rivera ha dejado de seguir a Anabel Pantoja en su Instagram. El cantante no se ha pronunciado sobre el tema, ni ha subido ninguna explicación al respecto.

Anabel en cambio ha decidido romper el silencio y hablar claramente sobre ello. Lo hizo el pasado sábado en el programa presentado por Jorge Javier: "He echado de menos a personas pero es lógico, las persona que no han estado o no han podido estar es con sus motivos justificadísimos". Anabel confesó que no tenía ni idea a qué viene el unfollow de su primo, pero recalcó que no le echaba en cara su ausencia en la boda: "No lo sé... Yo le llamé el día de la boda antes de irme para el pueblo. Hablé con Irene [Rosales] y me dijo que fuese feliz y disfrutara. Con Kiko no pude hablar, le dije que me llamase y no me llamó más. Siento y pienso que su ausencia está super justificada. Me ha extrañado, pero yo más no puedo hacer".

Ya muy emocionada, entre lágrimas, Anabel Pantoja contó que "Le llamé momentos antes de mi boda, en el día más importante de mi vida, estoy con él en un momento duro y no me han escrito ni para decirme 'oye qué guapa' ni felicitarme, ni nada de nada. Yo lo que quiero es que él esté bien y se recupere. Me alegro mucho de ese acercamiento con su madre, que es lo más importante".

Por último, Anabel se mostró abierta a tener una conversación con Kiko, y arreglar las cosas: "Si él tuviera un problema y si cree que he metido la pata que me lo diga que se lo explico".

