Kiko Rivera confiesa el problema de salud que padece: ''Tengo un cansancio y unos sudores malísimos''

Kiko Rivera causó la preocupación de todos sus seguidores al publicar hace tan solo unos días una inquietante foto con mala cara desde la cama. A su imagen más desconcertante y a su respectivo alarmante mensaje, muchos de sus fans especularon sobre si podría haber sido contagiado o no de coronavirus. Ahora, días después de que saltaran las alarmas, ha compartido unos Stories en redes en los que ha desvelado el problema de salud por el que ''se encuentra rarete''.

''Bueno familia sois muchos los que me preguntáis cómo me encuentro'', ha comenzado diciendo el hijo de Isabel Pantoja. ''Ya sabéis que yo siempre he sufrido un poco de diabetes y, claro, el cansancio tiene que ver algunas veces con el azúcar. Resulta que me he hecho la prueba del azúcar y lo tengo bajo. Tengo un cansancio y unos sudores malísimos, tengo el azúcar bajo, la boca como un zapato viejo, así que me voy a comer unos pasteles, a ver'', continuaba explicando.

Kiko Rivera desvela el motivo por el que se encuentra mal | Instagram

Sin embargo, pocas horas después, tirando del gran sentido del humor que le caracteriza, compartía otro vídeo en el que, con el filtro de una calavera sobre su cara, tranquilizaba a sus seguidores: ''Que sepáis que ya estoy empezando a tener mejor cara y que me encuentro mucho mejor. Os quiero mandar un besito muy fuerte, adiós''.

Kiko Rivera vuelve a demostrar su gran sentido del humor | Instagram

Seguro que te interesa...

La alarmante foto de Kiko Rivera en la cama que ha preocupado a sus seguidores