El cuerpo de Kiko Rivera tras haber cogido peso durante sus vacaciones

Kiko Rivera ha decidido reaccionar de inmediato ante el aumento de algún kilo que ha sufrido durante estas vacaciones. En 2017 el cantante se sometió a una operación y se colocó un balón gástrico que le ayudó a perder la friolera de 40 kilos en apenas un año. Desde entonces el pequeño de los Rivera ha conseguido mantener la línea, pero estas vacaciones se le está complicando.

Junto a Irene Rosales han pasado unos días de vacaciones en un impresionante hotel en Gran Canarias. El dj ha afirmado que no se ha privado de nada durante estos días. Al relajarse en cuanto a la comida, Kiko también ha reconocido que ha engordado unos cuantos kilos y que va a tomar medidas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

El cantante está dispuesto a ponerse manos a la obra y no quiere por nada del mundo volver al peso que tenia hace cuatro años. Como ya ha reconocido en varias ocasiones, no fue fácil deshacerse de tantos kilos y tampoco lo ha sido mantenerse en el peso ideal, pero él está dispuesto ha hacer un gran esfuerzo para no volver atrás.

