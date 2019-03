Kiko Rivera arremete contra Chabelita para defender a su madre

Kiko Rivera no se ha podido resistir a comentar la actitud de su hermana Chabelita ante las declaraciones que Dulce (su niñera) ha hecho sobre la madre de ambos, Isabel Pantoja, estas últimas semanas.

Fueron los comentarios, los secretos y las críticas que Dulce hizo en su paso por un reality show, sobre Cantora y la familia Pantoja, los que desataron la guerra entre los familiares. El Dj no entiende como su hermana no puede defender a su propia madre y arremete diciendo que: "Mi hermana debería aprender lo que significa una madre, porque me parece que no lo tiene muy claro".

"A mí que me perdonen pero eso da que pensar que es una persona que no quiere a su madre. A lo mejor soy muy radical, pero por mi cabeza ha pasado. A una madre se la defiende hasta la muerte. ¿Por qué ella no? Es algo tremendo. Imagínate lo que le puede doler a mi madre esta situación... ¡Es su hija!", así de claro y de duro se mostraba Kiko para la revista ¡HOLA!.

Isa Pantoja, por su parte, dio unas declaraciones en las que aseguraba que no se hablaba ni con su madre ni con su hermano y, por eso, ninguno de los dos estará presente en el bautizo de su hijo. Su niñera y ahora quien cuida de su bebé, Dulce, sí estará acompañando a Chabelita y a su novio Alejandro el día del bautismo. Poco queda también para que se celebre el enlace entre Kiko Rivera e Irene Rosales, el 7 de octubre de este mismo año.

Con un bautizo a la vuelta de la esquina, una boda dentro de dos meses… ¿Qué pasará dentro de Cantora con el clan Pantoja?