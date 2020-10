Kiko Rivera confiesa cómo se encuentra ahora tras revelar que estaba pasando por un mal momento y no sentirse apoyado por su madre Isabel Pantoja

Después de la polémica entrevista que concedió Kiko Rivera el pasado fin de semana donde confesó estar atravesando por uno de los peores momentos de su vida, y tras la polémica que ha protagonizado con su madre, Isabel Pantoja, por no sentirse apoyado por ella, y a pesar, de que esta semana se conocía que su mujer, Irene Rosales, estaba aislada en casa por haber dado positivo en coronavirus; parece que el Dj está consiguiendo encontrar el camino hacia la felicidad.

Así lo ha demostrado a través de sus redes sociales, publicando un Stories donde confiesa cómo se encuentra ahora y revela qué medidas está tomando para encontrarse bien de nuevo.

"Para decir verdad hoy he tenido un día bastante bueno. Poco a poco voy estando mejor, conversaciones con profesionales y amigos me están haciendo ver esto de otra manera. Ahora tengo más claro que nunca que saldremos de esta! Gracias os quiero vuestros mensajes de apoyo me hacen mucho bien"…

Kiko Rivera | Redes

Y añade en forma de post: "La vida es demasiado corta como para que me importe lo que digan los demás de mí. Intento ser feliz...y que digan lo que quieran".

