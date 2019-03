Kiko Rivera amenaza a Jota Peleteiro por subir una foto de su hijo

El futbolista ha preferido no responder

¡Kiko Rivera saca las uñas otra vez! El Dj ha mostrado su enfado cuando Jota Peleteiro, marido de su ex Jessica Bueno, ha publicado una imagen en Instagram de la modelo con Francisco Rivera hijo. Al ver la foto, el hijo de Isabel Pantoja le ha pedido que no lo vuelva hacer, a pesar de que no podemos la cara del niño. ¿Es demasiado brusca la reacción de Kiko?