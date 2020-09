La alarmante foto de Kiko Rivera en la cama que ha preocupado a sus seguidores

Kiko Rivera ha compartido una fotografía que ha preocupado a todos sus fans. El cantante, que no se encuentra atravesando especialmente un buen trance económico, ha publicado una preocupante imagen en la cama que no se caracteriza, como estamos acostumbrados a verle, por la alegría en su rostro.

''No estoy muy católico yo hoy... tengo el cuerpo un poco cortado. No tengo fiebre, no se alarmen, pero sí me encuentro rarete'', es el alarmante mensaje que ha escrito junto a la descripción de su imagen más desconcertante que ha hecho saltar todas las alarmas.

Un atemorizador mensaje que ha suscitado los comentarios por parte de sus seguidores que se han preocupado por su estado de salud y que, también, les ha hecho especular sobre si podría o no tener el coronavirus.

