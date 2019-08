Kiko Jiménez no estaría siendo del todo sincero respecto a sus sentimientos por Sofía Suescun. Al menos así lo corroborarían unos audios que envió a Gloria Camila en los que, según la periodista Adriana Barroso, Kiko pone a su ahora pareja de vuelta y media.

En esos audios habría soltado cosas muy fuertes sobre el pasado y el ahora de Sofía, algo que, de llegar a manos de la reina de los realities, no le haría mucha gracia. Y no sólo eso, sino que también dentro del entorno de Alejandro Albalá, ex de Sofía, habría soltado algunas pildoritas de cómo es ella en realidad. De hecho, hasta habría llegado a decir: "¿Cómo voy estar yo con una chica como esa siendo cómo es?".

Y para rematar, la periodista también apunta que Gloria Camila mantiene ahora una muy estrecha amistad con Albalá. Por el momento no son más que amigos, aunque ya han quedado varias veces… ¿Y quién sabe lo que puede pasar?

Sea como sea, la imagen que dan Kiko y Sofía de cara a sus seguidores es bien diferente. De hecho, no hay más que ver sus respectivos perfiles de Instagram, donde solo se dejan muestras de amor.

Seguro que te interesa...

El topless de Gloria Camila con el que demuestra que ella sabe ponerse tan sexy como Kiko Jiménez y Sofía Suescun