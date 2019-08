Karmele Marchante llevaba un tiempo fuera de la palestra pero ha reaparecido de nuevo para contar el desagradable episodio que vivió con Plácido Domingo, quien ha sido acusado recientemente de supuesto acoso sexual por nueve mujeres.

La periodista ha detallado la situación que vivió en su blog en el Huffington Post, donde ha asegurado: "Se me acercó más de la cuenta". Corrían los 80 y Karmele hizo una entrevista al tenor en el Liceu de Barcelona: "A solas él y yo, más o menos a media tarde. En su camerino. Cuando cerré el magnetofón se acercó más de la cuenta y con cara de ‘a mí me está todo permitido’ me invitó al mismo hotel en el que se alojaría en Nueva York una semana después y donde de paso lo podría admirar en el Metropolitan Opera. Y ‘como teníamos amistades en común’, salir a cenar luego".

El modo de actuar de Plácido que denuncia Karmele es muy similar al que han sacado a la luz las nueve supuestas víctimas. Aunque sobre ella no habría ejercido acoso sexual, pero afirma: "Algo sonó en mi interior a encerrona rara y me aparté, justo en el mismo instante en el que entraba sin llamar Marta Orleans, su esposa y poderosa ama del ego y las miserias que casi la mayoría de los hombres mayúsculos tienen como talón de Aquiles".

Y arremete contra la mujer del artista: "Jamás dejó a Plácido Domingo, a pesar de todo lo que sabía". Y añade que él tampoco la dejaba porque era su médica-psiquiatra de cabecera: "La única mujer con la que podía llorar en su regazo al socaire de su verdadero rostro. Solo ella lo conocía de verdad. Aunque en su defensa puedo pensar que la habían educado para soportar estoicamente a un hombre así. Una relación aparentemente tóxica como tantas otras. Nada nuevo".