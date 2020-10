Las marcas que le ha dejado a Karelys Rodríguez el doloroso accidente doméstico que ha sufrido

Karelys Rodríguez ha sufrido un aparatoso accidente al empezar el día. La joven, que ha aumentado exponencialmente sus seguidores desde que se la relacionase a principios de año con Cayetano Rivera comparte en redes todo lo que le ocurre día a día.

En está ultima ocasión ha querido enseñar las quemaduras que le ha dejado el accidente doméstico que ha sufrido al despertarse y que te enseñamos en el vídeo de arriba.

Como ella misma ha contado, se lo ha hecho al derramarse el agua, hirviendo del té que toma cada mañana...

"Mirad por Dios qué cosa más fea me he hecho con agua caliente, con el agua caliente que me tomo todas las mañanas con limón. Pues me la he echado encima", comenta la joven mostrando sus heridas. Seguidamente ha pedido consejo a sus miles de seguidores sobre cómo puede curarse la herida.

