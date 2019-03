Justin Bieber y Hailey Baldwin juntos, la boda sorpresa de Natalia Jiménez o la polémica por el vestido de Cristina Pedroche… ¿Qué sorpresa del Roscón de Reyes VIP te ha dejado más boquiabierto?

LA VÍSPERA DE REYES SE HA INUNDADO DE NOTICIAS CELEBRITIES

El año ha arrancado con fuerza, no en vano Cristina Pedroche se convirtió en trenging topic al dar las uvas con el vestido que en los días siguientes ha levantado la polémica. Pero no ha sido la única noticia celebrity de la que no se ha parado de hablar en la víspera de la noche de los Reyes Magos, también nos hemos quedado anodados con el noviazgo de Justin Bieber y Hailey Baldwin, la boda sorpresa de Natalia Jiménez, el embarazo de Bar Refaeli, el compromiso de Dani Alves y Joana Sanz, la reconciliación de Ana Obregón y Antonia Dell’Atte, o que Miley Cyrus y Elsa Pataky vuelvan a ser cuñadas… ¿Qué noticia te ha dejado a ti más boquiabiert@ de entre las sorpresas que nos ha dado el Roscón de Reyes VIP?