Julio José Iglesias y Charisse Verhaert iniciaron una bonita historia de amor hace casi 20 años que afianzaron más tarde, concretamente en el año 2012, cuando decidieron casarse en un mágico palacio de Madrid. Sin embargo, todo se truncó hace algunas semanas cuando salía a la luz su inminente separación que, aunque primero parecía amistosa, finalmente se ha convertido en una guerra entre el cantante y su aún esposa. Y es que lo que parecía una relación idílica parece ser que en realidad no lo era tanto.

Y aunque en su ruptura no han tenido lugar terceras personas, ahora que están en el proceso de divorcio han surgido diferencias entre la pareja, sobre todo derivadas del tema económico, ya que Charisse le pide 7.000 euros mensuales a Julio de los cuales más de 4.000 irán destinados a vacaciones, 700 a comida para el perro, y el resto para necesidades que ella considera básicas como contratar una peluquera y maquilladora entre otras cosas. Y aparte, también le estaría pidiendo más de 2.000 euros para el mantenimiento de la mansión conyugal en la que ella está decidida a quedarse.

Pero aún así, a pesar de todos los problemas que han tenido durante estos últimos días, el hijo de Isabel Preysler parece que no está dispuesto a dejar escapar a la que es la mujer de su vida, ya que según fuentes cercanas a la pareja, el cantante "no descarta luchar por recuperarla. Conociendo a Julio, le veo totalmente capaz de intentarlo de nuevo" aseguran. Y es que desde que la belga le pidió el divorcio en agosto él no ha querido aceptarlo y se resiste, por el momento, a separarse de su esposa.

