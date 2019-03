Julio José Iglesias niega saber algo de la existencia de Javier Santos

Mucho está dando de sí el tema del supuesto hijo ilegítimo de Julio Iglesias, el valenciano Javier Santos, quien tras muchos años luchando por que le reconozca el cantante como su hijo presentó unas pruebas de ADN tomadas al parecer de Julio José Iglesias que habrían salido positivas.

Pues bien, ahora el primogénito de Julio Iglesias ha hablado al respecto de estas pruebas y declara que no sabía nada: "¿Ah, sí? No me había enterado de nada". Unas palabras que ha ofrecido tras llegar a Madrid junto a su mujer para el 68 cumpleaños de su madre Isabel Preysler.

Pero esto no es lo único que ha dicho sobre el tema. Y es que, Javier Santos habría afirmado sobre Julio José: "Julio me presentaba como a su hermano". Algo que ha vuelto a negar: "¿Sí? Es la primera vez que me entero de eso. No sabía nada, no tenía ni idea".

Por último ha terminado haciendo alusión a su padre: "Pregúntaselo a mi padre", dando a entender que es el único que puede hablar sobre este tema.