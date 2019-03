Julio José Iglesias le hace la competencia a su hermano Enrique

Qué bien parece haberle sentado a Julio José Iglesias su paso por el programa ‘Tu cara me suena’. En estos momentos el cantante está metido de lleno en su nuevo álbum que se estrenará este próximo otoño, pero tranquilos porque Julio nos ha querido dejar un aperitivo para amenizar nuestras noches de verano y nos presenta su primer single: ‘Piece Of My Love’

Su nuevo trabajo es una gran coctelera de sonidos: mucho dance, mucho pop, pero sobre todo está acompañado por el ritmo actual del momento. El tema irradia energía, es muy bailable y sigue las últimas tendencias. La guinda del pastel sin duda es la colaboración del rapero Snoop Dogg en el single.

Snoop es uno de los mejores raperos de EE.UU y todo lo que toca lo hace oro. Ha cantado junto con artistas tan conocidos como Katy Perry o el famoso David Guetta, y ahora es el turno de Julio José. Nos da la sensación de que el que parecía el más rezagado de la familia, artísticamente hablando, está despuntado y con creces.

De la mano de Abel The Kid, Julio profundiza en un nuevo género para él, el dance. Por ello se convertirá en una dura competencia para Enrique Iglesias, que seguro ya habrá escuchado el nuevo exitazo de su hermano. Ahora que Julio José ha decidido modernizarse y pasarse al dance, ¿para cuándo un dueto de los hermanos Iglesias?