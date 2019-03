Julio José Iglesias se casa este fin de semana con la modelo Charisse Verhaet

Una de las bodas más celebriteras del año está a puntito de celebrarse. Será este mismo sábado 3 de noviembre y sus protagonistas, como no, Julio José Iglesias y Charisse Verhaet. Han sido muchos años de espera, pero por fin tendrá lugar el enlace que reunirá a los más aclamados de la ‘jet set’ española.

Así lo ha confirmado Julio José durante la presentación de una marca de muebles de la que es imagen. Además de desvelar algunos de los invitados al enlace. Como Carlos Falcó, reuniendo así a los tres hombres de la vida de su madre, Isabel Preysler. Vamos, que va a estar de lo más entretenida en la gran boda de su súper Julio…

El artista, ha confesado para el portal Vanitatis que no está para nada nervioso. “Llevo con mi chica cerca de ocho años, no la conocí ayer, por lo que estoy prácticamente casado. No creo que este paso sea tan decisivo. Es solo para formalizar la relación y porque nos queremos mucho”, cuenta un ilusionadísimo novio.

Una celebración que se hará por todo lo alto y que podremos ver la semana que viene de la mano de la revista ¡Hola!, publicación de cabecera de la familia y que pagará una fortuna por mostrar en exclusiva todos y cada uno de los detalles del ‘gran día’, así como curiosear si la relación entre su padre y su hermanísimo Enrique, es tan idílica como profesan, o son ciertos los rumores de distanciamiento entre ellos.