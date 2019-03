Julio Iglesias quiere cantar con One Direction, Justin Timberlake o Bruno Mars

Julio Iglesias es el artista latino que más discos ha vendido en el mundo, pero ello no le impide indagar en nuevos mercados y, por ejemplo, plantearse el modo de llegar a un público más joven.

De ahí que durante una entrevista a BANG Showbiz, el artista confesara: “Mis hijas se pondrían muy contentas si hiciera algo con One Direction, pero no sé... No es fácil para mí conectar con los jóvenes porque mi estilo es muy clásico, como el de Frank Sinatra o Dolly Parton”.

Con la banda todavía no tiene nada cerrado, pero sí con otros artistas: “Prometo que el año que viene sorprenderé a todo el mundo con música hecha junto a algún artista de las nuevas generaciones. Quiero hacer algo especial cantando con Bruno Mars o Justin Timberlake”, confesó.