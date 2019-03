Julio Iglesias opina sobre Mario Vargas Llosa, la actual pareja de su exmuejr, Isabel Preysler

Julio Iglesias y Mario Vargas Llosa tienen algo en común: no sólo a Isabel Preysler, sino que también ambos aman sus respectivas profesiones. Así, durante una entrevista para el diario argentino La Nación, el cantante ha manifestado lo que le parece el escritor: “De vez en cuando le leo y me parece un tipazo. Escribimos y cantamos y seguimos haciendo cosas para sobrevivir. Pensamos que así a lo mejor se acordarán de nosotros incluso después de muertos”, explica Julio.

Iglesias explica también que no conoce personalmente al escritor, aunque estaría dispuesto a tratarle en profundidad para comprobar si su personalidad resulta tan “interesante” como sus premiados ensayos y novelas. “Nos cruzamos en una boda, si no recuerdo mal. Me encanta cómo escribe, debe de ser un hombre muy interesante. Pero meterse en la vida de los demás no es bueno, ¿para qué? Si yo estoy feliz de que la gente esté contenta y tenga motivaciones como las que tiene ahora mismo con mi exmujer. Y está perfecto”, confiesa el artista.

Por último, en la misma entrevista, Julio asegura sobre el novelista que no tiene demasiado interés en saber lo que opina Mario de su música: “No lo sé y tampoco tengo interés en ello. Es suficiente con que le admire a él”.