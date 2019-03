Julio Iglesias Jr. confiesa sentirse emocionado por ser el padrino de su hermana Ana Boyer

Tras tener que reparar su casa por el terrible paso del huracán Irma, Julio Iglesias Jr. y su mujer Charisse abren las puertas de su casa a la revista ¡Hola! para un bonito reportaje en exclusiva.

Una entrevista donde el hijo mayor de Isabel Preysler y Julio Iglesias habla de lo emocionado que está por haber sido elegido como padrino de boda en el futuro enlace entre su hermana Ana Boyer y el tenista Fernando Verdasco: "Me siento muy emocionado por ser el padrino de boda de Ana", confiesa al magazine.

Un enlace religioso y muy íntimo que tendrá lugar en una isla privada del Caribe.

Después de cinco años casados, Julio Iglesias Jr. sigue felizmente casado. Este mes celebra junto a su mujer Charisse su quinto aniversario de boda y con quien espera algún día poder formar una familia: "Muy a nuestro pesar, el bebé aún no ha llegado a nuestras vidas, pero no estamos traumatizados ni preocupados, no hemos pensado que podamos tener problema alguno. Seremos padres cuando Dios quiera".