Julio Iglesias: “Todavía no conozco a Anna Kournikova”

A pesar de que [[LINK:SECCION|||1000718|||Enrique Iglesias]] y Anna Kournikova llevan más de 12 años juntos, Julio Iglesias todavía no ha tenido el placer de conocer a su nuera. Y es que según asegura el afamadísimo cantante, no ha coincidido en ninguna ocasión con la ex tenista.

“Creo que es hora de decir la verdad, nunca he visto a Anna en persona ni he hablado directamente con ella. Mi mujer y mis hijos sí que la conocen, al igual que sus hermanos. Pero yo no, todavía no he tenido la suerte de estar con ella en la misma habitación”.

A pesar de las circunstancias que impiden que padre e hijo se vean más a menudo, Julio ha confesado sentirse orgulloso del pequeño de sus hijos con [[LINK:SECCION|||1001922|||Isabel Preysler]].

"Estoy muy orgulloso de Enrique, es un tío fabuloso que ha sabido explotar sus talentos y me da pena no poder verlos a menudo. Además, Anna es una mujer bellísima, se nota que tiene muy buen gusto con las mujeres", afirma.