Julio Iglesias: “Hace dos meses y medio no podía ni caminar”

A principios de verano se sometió a una operación de espalda en un hospital de Nueva York y, desde entonces, se ha especulado mucho sobre su estado de salud. Pero Julio Iglesias ha reaparecido a lo grande en el día de su 72 cumpleaños para presentar el que será su último trabajo discográfico: ‘México’.

“Hace dos meses y medio no podía ni caminar. Estaba con la columna destrozada. Hay que recordar que tuve un accidente hace tiempo que casi me costó la vida. Ahora estoy mucho mejor. Tengo el corazón a 68 revoluciones. Pero es cierto que me duele todo. Todo menos el alma, que nunca me ha dolido. Mientras tanto voy a seguir vivo”, ha confesado el cantante.

Este disco será el último de su carrera: “No voy a volver a entrar a un estudio. Está decidio desde hace tiempo”, ha asegurado. También se ha pronunciado sobre una posible actuación junto a su hijo Enrique Iglesias: “No ha surgido todavía, pero surgirá. Espero que algún día sea posible. Yo quiero mucho a todos mis hijos”.