Julián Contreras, muy enfadado por las últimas informaciones que se han hecho públicas sobre él

Este fin de semana el nombre de Julián Contreras ha ocupado las portadas después de ciertas informaciones que han surgido sobre el hijo de Carmina Ordóñez. Y es que según las especulaciones, Julián podría ser desahuciado del piso en el que reside con su padre en la madrileña localidad de Móstoles, ya que la casera asegura que supuestamente el joven le debía 9.000 euros por impago del alquiler.

Muy enfadado por las informaciones que se han hecho públicas sobre sus supuestos problemas económicos y legales, Julián ha roto su silencio, desmintiendo a su casera y defendiéndose de los ataques que recibe periódicamente.

"Voy a hablar pero no voy a contestar a nada, voy a hacerlo brevemente. Yo creo que los medios de comunicación no estáis ni para juzgar, ni para coaccionar a la justicia, que a lo mejor eso ha cambiado, pero de a pensar que no y me da rabia que yo no goce de los privilegios de cualquier ciudadano como tú o como tú, entre los cuales está cierta confidencialidad con los asuntos judiciales y cierto respeto y cierto tacto. Yo soy una persona normal como vosotros, tengo familia como vosotros, tengo sensibilidad como vosotros y más que algunos por tanto creo que lo justo aquí es que esperemos. Yo no voy a ser quien comercie con una información judicial porque no lo he hecho nunca y desde luego, insisto, no voy a coaccionar a la justicia en ningún sentido", asegura ante las cámaras.

Una información que, de momento, no quiere confirmar: "No porque está judicializado, no puedo decir... Lo que se está contando no es cierto y yo lo lamento".

Y a la pregunta de que si tiene problemas económicos: "No, pero para vosotros siempre tengo problemas, cuando no son emocionales, son sentimentales, cuando no económicos, cuando no laborales...". Una difícil situación que él mismo confiesa que es "asqueroso". ¡En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo!